Voor de derde keer wordt rechtszaak over kacheldiefstal uitgesteld

De rechter heeft de strafzaak tegen een 52-jarige ex-werknemer van kachelbedrijf 't Stokertje in Orvelte voor de derde keer uitgesteld. De man uit Stadskanaal wordt ervan verdacht dat hij materialen van zijn baas achterover drukte.

De rechter wil op de volgende zitting (ex)-werknemers horen over deze vermeende diefstal. De advocaat van de Knoalster beweert dat de camerabeelden zijn gemanipuleerd. De ditgitale recherche moet deze beelden daarop onderzoeken.

In- en uitladen

De man uit Stadskanaal zou in januari 2014 een flexibele kachelbuis in zijn bus hebben gedrukt. De pijp had hij niet nodig voor de volgende klus. De man zegt zelf dat hij die buis de volgende dag terug heeft gelegd.

Het inladen van de buis staat op beeld. Het terugleggen niet. 'Ik zie de tijdstippen op de beelden verspringen, die beelden zijn gemanipuleerd om het terugleggen te maskeren', aldus de advocaat van de man.

Gebrek aan bewijs

De zaak staat nu pas op de rol, omdat het openbaar ministerie de man aanvankelijk wegens gebrek aan bewijs niet wilde vervolgen. De eigenaar van 't Stokertje diende bij het gerechtshof een klacht in.

Met succes. De zaak werd opnieuw bij de rechter in Assen voorgelegd, maar uitgesteld omdat de advocaat niet beschikte over alle camerabeelden. Later werd de zaak wederom uitgesteld, omdat de raadsman op vakantie was.

Goed oordeel

De rechter stelt de zaak nu dus weer uit.. 'Ik wil een goed oordeel. Ik moet dan over alle feiten beschikken. Dat de zaak daardoor ouder wordt, vind ik minder belangrijk.'

De Knoalster is na de ontdekking van de vermeende diefstal onmiddellijk ontslagen.