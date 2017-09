Nieuw gasveld gevonden ten noorden van Schiermonnikoog

In de Noordzee is circa 20 kilometer boven Schiermonnikoog een 'commercieel interessant' gasveld ontdekt. Dat blijkt uit een exploratieboring.

Volgens de ontdekkers heeft de proefboring de verwachtingen overtroffen.



Lang proces

Topman John Martin van Hansa Hydrocarbons, dat de proefboring mede initieerde, spreekt van een 'substantieel volume'. Hij zegt dat er meer putten geboord zullen moeten worden om het veld goed in beeld te krijgen en om het gas uiteindelijk te kunnen winnen.

Dat proces zal naar verwachting nog minstens vier tot vijf jaar in beslag nemen. Het veld strekt zich namelijk uit tot onder Duitse wateren.



Grote vondst

De Hansa-topman deed geen uitspraken over de hoeveelheid gas die in de grond zit. Het Financieele Dagblad schrijft over een gasveld van bijna 60 miljard kubieke meter, daarmee de grootste vondst van de afgelopen jaren.

Ter vergelijking: de winbare gasvoorraad van het gasveld in Slochteren wordt geraamd op circa 2800 miljard kubieke meter, al werd die in eerste instantie veel kleiner ingeschat.

