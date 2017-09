Veel interesse voor Duitse les op basisscholen in Oldambt

Kinderen op zes basisscholen in de gemeente Oldambt leren dit schooljaar hun eerste woordjes Duits. Het gaat om scholieren uit groep 5 en 6.

Zij krijgen elke week een uur les in de Duitse taal en cultuur. De lessen worden gegeven door de Duitse Franzis Wiese. Ze woont en werkt in Groningen als docente Duits en vertaalster.

Scholen

Deze maand is Wiese van start gegaan met Duitse les op de Annewieke in Scheemda, de Beukenlaan in Winschoten en obs Drieborg. De Vossenburcht en gbs De Leilinde in Winschoten en De Lichtboei in Oostwold volgen later dit schooljaar. Drie andere scholen staan nog op de wachtlijst.

Enthousiasme

Onderwijswethouder Bard Boon is blij met de aanmeldingen van de negen scholen. 'Dit geeft jonge kinderen een voorsprong. Ze maken op een positieve manier kennis met ons buurland, de Duitse taal en cultuur.'

Ook collega-wethouder Laura Broekhuizen is enthousiast: 'De Duitse les verkleint de drempel en biedt kansen voor nu, maar ook voor later op het gebied van studie en werk.'

Docente Franzis Wiese hoopt dat door de kennismaking op de basisschool, de kinderen op de middelbare school eerder gaan kiezen voor de Duitse taal.