Gemeenten willen tekorten op jeugdzorg niet meer voor elkaar betalen

Tien gemeenten in onze provincie willen uit de financiële solidariteitsregeling stappen die alle Groninger gemeenten met elkaar hebben afgesproken op het gebied van jeugdzorg.

De 23 gemeenten spraken bij de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten met elkaar af dat ze de uitvoering gezamenlijk wilden regelen. Er werden in 2015 afspraken op papier gezet die een samenwerking op financieel en inhoudelijk vlak voortbracht.

Maar van die 23 gemeenten willen tien niet meer bijdragen aan de mogelijke tekorten elders. Dat zijn de stad Groningen, Leek, Zuidhorn, Marum, Grootegast, De Marne, Eemsmond, Bedum, Vlagtwedde en Bellingwedde.

Veertien miljoen tekort

De regeling houdt in dat het tekort dat bij alle gemeenten in onze provincie op het gebied van jeugdzorg ontstaat, naar draagkracht door de gemeenten wordt gedekt. Over 2017 is het verwachte tekort bij de Groninger gemeenten zo'n veertien miljoen euro.

Inhoudelijk wel samenwerking

Inhoudelijk willen de 23 gemeenten wel blijven samenwerken ten bate van de kinderen die behoefte hebben aan goede zorg, maar de financiële component om elkaar te ondersteunen vervalt.

Volgens Herwil van Gelder, vice-voorzitter van de Regionale Inkoop Organisatie Groninger Gemeenten, de organisatie die de gemeenten ondersteunt en adviseert, willen de tien gemeenten het financiële gedeelte anders inrichten.

'De inhoudelijke solidariteit blijft bestaan', stelt hij. 'Maar de financiële component gaat er anders uitzien dan tot nu toe het geval was.'

Pekela is wel tevreden

De gemeente Pekela is juist tevreden met dit model. 'Dit jaar dragen wij zo'n 400.000 euro bij', zegt wethouder Hennie Hemmes (SP) van de gemeente Pekela. 'Dit keer kost het ons geld, maar de volgende keer moeten wij misschien wel de hand ophouden. Wij zijn erg tevreden met die solidariteitsregeling, ondanks het feit dat het ons over vorig jaar dus geld kost.'

Stadskanaal baalt

Hemmes betreurt het wanneer de financiële solidariteit op het gebied van jeugdzorg zou verdwijnen. Hij is niet de enige, want ook collega-bestuurder Johan Hamster van de gemeente Stadskanaal baalt van de ontstane situatie. Stadskanaal draagt evenals Pekela zo'n 400.000 euro bij om het ontstane tekort op te vangen.

'En ook wij geloven in die solidariteitsregeling', stelt Hamster (ChristenUnie). 'Ik vind het ook te vroeg om af te stappen van deze regeling. Je moet eerst de oorzaken tegen het licht houden: waarom maken er meer kinderen aanspraak op verschillende vormen van jeugdzorg, zodat het misschien meer geld kost? Worden ze goed doorverwezen? Wanneer je dat duidelijk hebt voor je eigen gemeente, weet je ook pas wat de financiële gevolgen zijn.'

Kleinschalig

Maar Van Gelder zegt dat de gemeenten de keuze hebben gemaakt. De gemeenten overwegen om de solidariteitsregeling kleinschalig op te zetten, met eigen buurgemeenten als samenwerkingspartners.

