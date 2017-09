Sanne na auto-ongeluk: 'Bedankt, lieve mensen!'

Sanne de Haan was een van de twee automobilisten die gewond raakte bij een auto-ongeluk tussen Noordhorn en Zuidhorn vorige week. Nu bedankt ze via Facebook iedereen die haar te hulp schoot. 'Wat zijn er veel mensen voor je in de weer.'

In haar bericht is ze naar omstandigheden optimistisch over haar toestand, en noemt ze verschillende hulp die mensen om haar heen hebben verleend. De hartenkreet is in zes uur tijd al 450 keer gedeeld. We plaatsen het bericht hier ook:

Lieve mensen,



Zoals de meesten al weten heb ik vorige week maandag een behoorlijk zwaar auto-ongeluk gehad. Mijn tegenligger is in de berm gekomen, heeft aan haar stuur getrokken en is op mijn weghelft gekomen waardoor ik frontaal boven op haar geklapt ben.



Naar omstandigheden gaat het gelukkig relatief goed met me! Ik heb twee rugwervels gebroken (C5 en L5) en mijn sleutelbeen. Ik kan gelukkig gewoon mijn benen en armen bewegen en alles functioneert goed! Godzijdank!



Doordat ik een bloeding in het zenuwkanaal van mijn wervelkolom heb, lig ik al een dikke week volledig plat waarbij ik me nauwelijks mag bewegen (de zogenoemde boomstamverpleging) en moet ik dit nog een weekje volhouden. Geen probleem! Ben vooral blij dat ik nog leef en vooral dat mijn zoontje nog een moeder heeft.



Wat ik vooral hier met dit berichtje wil bereiken zijn de mensen die mij geholpen hebben. Op het moment zelf heb je niet door, wanneer je beklemd in je auto zit, hoeveel fantastische mensen er keihard aan het werk zijn voor je. (En dan te bedenken dat die zelfde mensen soms aangevallen worden door idioten terwijl ze aan het werk zijn!)



Er zijn twee mannen die steeds terug in mijn gedachten komen. Een was (volgens mij) de brandweerman die op mijn achterbank in een rothouding constant mijn hoofd heeft vast gehouden. Dankjewel!!!! Daardoor is er veel minder schade en kan ik gewoon herstellen.



En dan vooral de man die als eerste uit zijn auto is gestapt en naar mij toe is gekomen. Ik weet nog dat hij iets zei van; 'Ik heb geen EHBO maar ik weet dat je het beste kan blijven zitten zoals je zit. Ik ben en blijf bij je.' Alleen l die woorden betekenden en betekenen heel veel voor mij. Zelfs nu ik dit type moet ik er van janken. Hij heeft vervolgens ook mijn moeder gebeld op een ongelooflijke rustige manier, waar ik alle respect voor heb, om te vertellen dat ik een ongeluk had gehad en zij mijn zoon van het kinderdagverblijf moest halen. Weet toevallig iemand wie hij was? Ik zou hem ontzettend graag willen bedanken!

Succes

Zes uur na plaatsing van het bericht lijkt dat al gelukt te zijn. De Haan schrijft een update in het bericht: 'Dankzij jullie weet ik inmiddels bijna wie er allemaal waren. Bedankt voor het delen!'

