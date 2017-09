Universiteit gaat parkerende Duitse studenten waarschuwen

De Rijksuniversiteit Groningen gaat Duitse studenten waarschuwen om hun auto niet telkens op dezelfde plek te parkeren.

Dit gebeurt naar aanleiding van de bekladding van een aantal auto's met Duitse kentekens in de Dierenriemstraat in de Stad.

Bewoners van de straat zijn boos omdat de parkeerplekken continu bezet blijven door buitenstaanders. Ze denken dat het voornamelijk Duitse studenten zijn die er parkeren.

Kans erg groot

Echt zeker weten doet de Rijksuniversiteit Groningen het niet. Maar de mogelijkheid dat de bekladde Duitse auto's in de Dierenriemstraat inderdaad van Duitse studenten zijn, is erg groot:

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen zit er vlak in de buurt in het Heymansgebouw en daar studeren veel Duitse studenten.

Intranet

'We gaan via ons intranet de Duitse studenten informeren over de problemen en ze meteen vragen op verschillende plekken te parkeren', aldus woordvoerder Jorien Bakker van de Rijksuniversiteit Groningen.

