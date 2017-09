Medewerkers failliet Klesch zijn officieel ontslagen

De 175 werknemers van Klesch Aluminium in Delfzijl hebben woensdag officieel ontslag gekregen. Een maand geleden werd bekend dat het bedrijf failliet is.

Het ontslag is een formele stap, zegt curator Erik Eshuis, die achter de schermen druk bezig is om een overname te bewerkstelligen.

Overnamekandidaten

Op 22 augustus werd bekend dat Klesch, het voormalige Aldel, failliet was. Direct werd al duidelijk dat Eshuis de kansen op een overname hoog inschat.

Er zijn drie overnamekandidaten die een bieding hebben gedaan op het bedrijf. 'Ik verwacht er met een van hen wel uit te komen', aldus Eshuis.

Thuiszitten?

'Het UWV betaald deze en komende maand het salaris. Daardoor kunnen we mensen tot eind oktober in dienst houden. In verband met de opzegtermijn moeten ze nu officieel ontslag krijgen.' Tot eind oktober draait de fabriek daarom gewoon door.

Of dit ook betekent dat mensen vanaf 1 november thuis komen te zitten, weet Eshuis niet. 'We verwachten dat de overname snel rond is en de mensen op 1 november weer in dienst komen bij de nieuwe eigenaar.'

Investeren

De drie kandidaten kwamen de afgelopen weken al in Delfzijl over de vloer om te kijken naar de benodigde investeringen. 'Dat is echt nodig', weet Eshuis.

'Onder eigenaar Klesch draaiden maar 25 tot 30 procent van de ovens. Terwijl de prijs voor aluminium goed is. Dus als alle ovens aangaan, is er best aardig te verdienen.'

Wurggreep

Waarom deed Klesch dat dan niet? Eshuis: 'Die zat in een contract vast met leverancier Noble. Beiden stelden voorwaarden aan elkaar, waardoor ze elkaar in een soort wurggreep hielden. Daar is de fabriek de dupe van geworden.'

Extra banen

Toch blijft de curator positief over de toekomst van de aluminiumfabriek. 'Als er in geïnvesteerd wordt, neemt de bedrijvigheid toe. Dat zou zelfs zestig tot tachtig banen extra kunnen opleveren.'

Toch is er woensdag het officiële ontslag voor de werknemers. In twee groepen zijn ze geïnformeerd. Het personeel van Klesch reageert volgens Eshuis voor gemengde gevoels. 'Maar de goede vooruitzichten maken dit wrange nieuws een stuk zoeter.'

