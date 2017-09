Tekort aan buschauffeurs: nieuwe opleiding start in Groningen

De opleiding van nieuwe buschauffeurs start in februari 2018 (Foto: Arthur/Flickr)

Vervoersmaatschappij Qbuzz gaat in samenwerking met Noorderpoort en rijschool Oosterpoort een opleiding aanbieden om buschauffeur te worden. De gloednieuwe opleiding start in februari volgend jaar.

Studenten die zich voor de opleiding aanmelden, worden in een jaar klaargestoomd voor een baan als buschauffeur.

Tekort aan buschauffeurs

De nieuwe opleiding wordt aangeboden in een tijd waarin er een schreeuwend tekort is aan buschauffeurs in Groningen. Eerder startte Qbuzz al een campagne om jonge buschauffeurs te werven.

Rijbewijs D

De leerlingen worden onder andere getraind in het spreken van Engels en Duits. Tegelijkertijd volgen de studenten rijles bij Oosterpoort opleidingen om het busrijbewijs (D) te behalen. Aan de eindstreep lonkt een contract bij Qbuzz.

