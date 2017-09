Boren naar aardwarmte in Stad met een half jaar vertraagd

Het aardwarmteproject in de noordelijke wijken van de stad Groningen heeft opnieuw vertraging opgelopen. Deze keer gaat het om een een half jaar.

Het Staatstoezicht op de Mijnen dat een advies moet geven over de veiligheid van de boring heeft meer tijd nodig om de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan, te beoordelen.

Zekerheid

Het SodM wil absolute zekerheid dat de boringen geen aardbevingen gaan veroorzaken. Het advies gaat naar het ministerie van Economische Zaken dat uiteindelijk een vergunning moet afgeven.

Wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks): 'We hebben altijd gezegd dat veiligheid boven alles gaat. Als het niet veilig kan dan moet je het niet doen, maar ik vertrouw erop dat het project doorgaat. Uit onze berekeningen blijkt dat het veilig kan en daar hou ik mij aan vast.'

Wachten op advies

Gijsbertsen heeft de gemeenteraad inmiddels geinformeerd over de vertraging. Hoeveel geld de vertraging gaat kosten weet de wethouder nog niet.

Bij aardwarmte wordt warm water uit de ondergrond gepompt. Met dat warme water worden huizen en bedrijfspanden verwarmd. Gijsbertsen: 'We hebben inmiddels een succesvolle aanbesteding gehad, maar we kunnen het project door de vertaging nog niet gunnen. We moeten wachten op het advies van het SodM.'

Biomassa als alternatief

Mocht er definitief een streep gaan door het project dan is wordt een warmtenet opgezet dat draait op het verstoken van biomassa.

