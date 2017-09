Brandmelding: waterkoker op fornuis

(Foto: Jeroen Bos/112Groningen) De rook ontstond in wooncomplex De Woldstede (Foto: Google Maps)

In seniorencomplex Woldstede in Midwolda is woensdagmiddag rookontwikkeling ontstaan. De rook werd veroorzaakt door een bewoonster van het complex.

Die had pardoes haar waterkoker op het fornuis gezet. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar er bleek bij aankomst niks meer aan de hand. Wel zorgde het incident voor een lucht van verbrand plastic. Daarom is het complex geventileerd.