'Dit is voor mij heel emotioneel. Na de vorige orkaan had ik zelf niets meer'

Patrick Trakzel had niet veel bedenktijd nodig toen hem werd gevraagd of hij op Sint Maarten wilde meehelpen met het opruimen van de ravage door orkaan Irma: 'Dit is voor mij heel emotioneel'.

Trakzel is 'operationeel directeur' bij de Groningse JPB-groep, een dienstverlenend bedrijf voor de industrie dat onder meer gespecialiseerd is in chemische reiniging. Het hoofdkantoor staat in Appingedam.

Riooltankwagens

Het bedrijf gaat op Sint Maarten meehelpen met het opruimen van vervuild water. Voor deze klus worden twee riooltankwagens ingezet, die vrijdag per vrachtvliegtuig vanaf Eindhoven worden overgebracht naar Curaçao. Vandaar gaat het per schip verder naar het getroffen eiland. Trakzel reist per passagiersvliegtuig achterna. Hij wordt ingezet als adviseur.

Niet zo maar een opdracht

Trakzel: 'We gaan daarmee organisch afval opruimen om te voorkomen dat er epidemieën uitbreken. JPB is niet het enige bedrijf dat bij deze schoonmaakoperatie is betrokken. Andere bedrijven gaan aan de slag met shovels en dergelijke. Momenteel wordt een plek op het eiland als vuilstort gereed gemaakt. Daar zal het afval worden heengebracht. Gezien de situatie is dat de beste oplossing.'

Voor Trakzel is dit niet zo maar een opdracht. Hij is namelijk zelf afkomstig van Sint Maarten: 'Ik heb de vorige verwoestende orkaan meegemaakt, Louis in 1995. Wij hadden daarna helemaal niets meer. Mijn moeder besloot vier maanden later om met mij en mijn broertje te emigreren naar Nederland, want daar was op dat moment geen toekomst meer voor ons'.

'Sint Maarten blijft trekken'

Trakzel is in de jaren daarna meerdere keren teruggeweest op het eiland: 'In totaal een stuk of tien keer. Ik heb daar familie wonen; het blijft toch trekken. De laatste keer was anderhalf jaar geleden. Deze keer zal het anders dan anders zijn.'

