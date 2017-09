FC Groningen zonder geblesseerde Veldwijk tegen Zwolle

FC Groningen moet het in de wedstrijd tegen PEC Zwolle van zaterdag doen zonder aanvaller Lars Veldwijk. De 26-jarige spits ontbreekt tegen zijn voormalige club wegens een enkelblessure.

Veldwijk liep de blessure op in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Twente van afgelopen zondag. 'Mijn enkel is na de wedstrijd aardig dik geworden', zegt hij op de website van de FC. 'We moeten nog kijken wat er precies aan de hand is, hoe erg het is.'

'Met de voet omhoog'

Veldwijk weet niet hoe lang hij uit de roulatie is. 'We bekijken het van dag tot dag en van week tot week. Voor nu is het veel ijs en met de voet omhoog.'

De spits speelde tot nu toe alle competitiewedstrijden voor FC Groningen en scoorde één keer. Veldwijk is bezig aan zijn eerste seizoen voor de Trots van het Noorden.

Lees ook:

- Veldwijk krijgt nummer negen: 'FC Groningen is puur gevoelskwestie'

- Wie is Lars Veldwijk, de nieuwe spits van FC Groningen?