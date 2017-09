Vermoedelijke brandstichtster blijft voorlopig in de cel

De vrouw die verdacht wordt van meerdere brandstichtingen in de wijk Kostverloren in Groningen, blijft voorlopig vastzitten. De rechter-commissaris heeft woensdag haar voorarrest met drie maanden verlengd.

De 27-jarige Linda B. werd zondag 10 september aangehouden nadat twee auto's in brand waren gestoken. De politie gaat er vanuit dat B. de dader is. De branden zorgden voor veel onrust in de buurt. De burgemeester moest eraan te pas komen om de gemoederen te bedaren.

Branden in Haren

B. wordt ook in verband gebracht met een serie branden in Haren, waar zij tot enkele maanden terug woonde. De vrouw werd daarvoor meerdere keren opgepakt, maar wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.

Lees ook:

- 'Verdachte brandstichtingen probeerde ook eigen huis in brand te steken'

- Den Oudsten neemt poolshoogte in Kostverloren na autobranden

- Verdachte van brandstichting blijft langer vastzitten

- 'Als zij terugkomt in de wijk, gaan wij een burgerwacht oprichten'

- Vrouw aangehouden na twee autobranden

- Twee auto's uitgebrand; vermoeden van brandstichting