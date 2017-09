'Water, groen en historie in Pekela spreken mij aan'

Hoe moet het centrum van Oude Pekela eruit gaan zien? Die vraagt stelt de gemeente via het project Veur&deurPekel! aan de inwoners, met de oproep om ideeën te leveren. Twee van die ideeën werden woensdagmiddag met een prijs beloond.

'Er komen nog dagelijks mensen met ideeën, het leeft wel', constateert wethouder Hennie Hemmes. 'De sloop is nu in volle gang, als dat klaar is komt de invulling. En de winnaars van vandaag hebben echt ideeën die ons aanspreken.'

Ruimte voor groen en recreatie

Zo wil Astrid de Boer graag meer ruimte voor groen en recreatie aan het Pekelder Diep. 'Ik ben in Pekela opgegroeid, wat mij altijd aansprak was het water, het groen en de historie', vertelt ze. Ze studeert momenteel in Delft, waar ze ook is gaan wonen.

'We zijn een lintdorp, heel recht. En juist met een open ruimte creeër je iets nieuws. Dat hoort wel in een centrum.'

Huiskamercafé

Inge Dekker en Dick ten Cate leverden samen één idee aan. 'We hebben een plan ingediend voor een huiskamercafé, annex naaiatelier, waar allerlei activiteiten gedaan kunnen worden en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het zou ook leuk zijn als er een mooi terrasje in Pekela kwam, dat is er ook heel weinig.'

Nog geen concrete plannen

Overigens is het niet gezegd dat de ideeën die nu in de prijzen zijn gevallen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Hoe het vernieuwde centrum van Oude Pekela eruit komt te zien, wordt later bepaald.

