Eikenaar: 'Versterkingsoperatie dreigt te verzanden'

De versterkingsoperatie die de komende jaren in het bevingsgebied moet worden uitgevoerd, dreigt vast te lopen. Dat zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar in reactie op vragen van de Partij van de Arbeid.

Volgens de SP-bestuurder wordt de doelstelling voor het aantal woningen dat versterkt zou moeten worden niet gehaald. En daar baalt hij van.

'De versterkingsoperatie dreigt echt te verzanden', zegt hij. 'De aantallen die geïnspecteerd moeten worden, worden niet gehaald. Ook het aantal woningen dat versterkt had moeten zijn, wordt niet gehaald. Maar eerlijk gezegd: het verbaast me niet echt.'

Proces

Eikenaar wijt de opgelopen vertraging op het gebied van de versterkingsoperatie aan de manier waarop het proces is georganiseerd. 'Het is zo georganiseerd dat het ingewikkeld is om tot een goed tempo te komen', stelt hij.

'De versterkingsoperatie hangt samen met de positie van het Centrum Veilig Wonen, waar de NAM ook zeggenschap over heeft. Daar gaat het grotendeels mis. We zagen het aankomen, vandaar dat we erop wijzen dat het moet veranderen.'

Noodklok geluid

De gedeputeerde geeft aan dat toen hij de berichten ontving, de noodklok heeft geluid bij de genoemde instanties. Volgens hem hebben de vier partijen die in Den Haag proberen tot een kabinet te komen, de sleutel in handen tot de oplossing.

'Ik zou zeggen: kies voor een andere manier van organiseren, anders blijft het een probleem. Ik stel vast dat de kabinetsformatie de plek is waar het verschil gemaakt moet gaan worden.'

Andere denkwijze?

PvdA-Statenlid Ankie Beenen wijst de gedeputeerde erop dat de denkwijze bij de betrokken instanties mogelijk veranderd moet worden. 'Moeten we niet afstappen van de versterkingsprogramma's?', vraagt ze zich af. 'Denk bijvoorbeeld aan vervangende nieuwbouw, in plaats van de huizen die er nu zo'n veertig tot zestig jaar staan. Die woningen worden nu aan de buitenkant vernieuwd, maar de binnenkant blijft van dezelfde staat.'

Eikenaar deelt die zorg van Beenen. 'We zouden anders moeten gaan werken. De NAM zit via Centrum Veilig Wonen aan tafel. Dat moet anders, er zitten verkeerde prikkels in het systeem.'

Tienduizenden huizen moeten versterkt

De komende jaren moeten er in onze provincie tienduizenden huizen in het bevingsgebied worden versterkt. Het Groninger Gasberaad concludeerde eerder dat de versterkingsoperatie vertraging oploopt.

Minister Kamp gaf vorige week bij zijn laatste bezoek aan Groningen te kennen dat hij er vertrouwen in heeft dat de versterkingsoperatie alsnog binnen vijf jaar uitgevoerd gaat worden.

