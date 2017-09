Nieuw: een hippe scooter van vezelhennep

Dat vezelhennep een veelzijdige grondstof is wisten we al. Dat blijkt maar weer eens uit de nieuwste toepassing: in een hippe elektrische scooter

Nieuwe loot Vezelhennep wordt onder meer gebruikt als stalstrooisel, als isolatie- en bouwmateriaal en als grondstof voor auto-onderdelen. Nu is er dus weer een nieuwe loot aan de hennepstam: de Bee, een hippe duurzame elektrische scooter die wordt gemaakt door het bedrijf Van.Eko in Amsterdam. Duurzaam Eigenaar Vaniek Colenbrander was al een tijd op zoek naar een goede grondstof voor zijn duurzame scooter toen hij op vezelhennep stuitte. Dat bleek precies het goede materiaal voor de scooter die hij wilde maken. 'Allereerst omdat vezelhennep een enorm sterke grondstof is en in tweede instantie omdat we naar een duurzame oplossing zochten voor het constructiemateriaal voor onze hippe moderne scooter. En het is ook nog eens lichter dan een metalen frame.' Draagvlak Ook al wordt de scooter nog niet in grote aantallen geproduceerd, toch betekent deze nieuwe toepassing goed nieuws voor vezelhennepverwerker Hempflax in Oude Pekela, zegt directeur Mark Reinders. 'Hoe meer produkten, hoe meer toepassingen we hebben voor vezelhennep, hoe breder het draagvlak wordt voor ons bedrijf in Oost-Groningen.' Prijskaartje Volgens Van.Eko heeft de Bee een oplaadtijd van vier uur, en kan de scooter daarmee bijna honderd kilometer rijden. De vezelhennepscooter kost 6900 euro. Lees ook: - Steeds meer boeren willen hennep telen

