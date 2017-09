Noord Vandaag: 'Dit gedrag moet bestraft worden'

Meerdere auto's in de Dierenriemstraat zijn beklad met verontrustende teksten (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Meerdere auto's met een Duits nummerbord zijn beklad in de Dierenriemstraat in Groningen. Teksten als 'oprotten' en 'weg hier' stonden op de voorruiten van de verschillende auto's. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

- Goed nieuws voor vezelhennepverwerker Hempflax in Oude Pekela. Ze leveren sinds kort de basis voor een hippe elektrische scooter. Die wordt namelijk van vezelhennep gemaakt. (Vanaf 05:10) - Het Grootste Kennisfestival van Noord-Nederland was een groot succes. Het festival stond volledig in het teken van innovatie. En dat was er op allerlei vlakken. (Vanaf 7:28) - De stad Groningen heeft een kinderburgemeester. En dat is voor het eerst. De afgelopen maanden voerden de kandidaten campagne waarna de burgemeester en de loco werden gekozen. Zojuist werden ze tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd. (Vanaf 10:07) - Jarenlang was Ineke van Gent gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Ook was ze regiodirecteur van de Nederlandse Spoorwegen. Maar vandaag was de eerste dag voor Van Gent als burgemeester van Schiermonnikoog. (Vanaf 13:50) - 150 afleveringen heeft de Groninger muzikant en kunstenaar Michiel Hoving inmiddels gemaakt van Varkentje Rund. De tekenfilmster komt nu met een eigen cd met een mix van avonturen en liedjes. (Vanaf 16:48) Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.