Ook machinefabriek verlaat Roodeschool

Het wordt steeds rustiger in Roodeschool. Eerder werd al bekend dat landbouwmechanisatiebedrijf Oosterhof een plek buiten het dorp krijgt. Nu gaat ook de machinefabriek weg.

Het college van Eemsmond wil de fabriek aankopen en slopen, zodat er drie woningen gebouwd kunnen worden.

Fabriek hoort niet in woonwijk

'We vinden dat een machinefabriek niet thuishoort in een woonwijk', zegt wethouder Harrie Sienot. 'Roodeschool is een woondorp, en daar hoort geen fabriek bij.'

Het gemeentebestuur wil de aankoop en sloop betalen met subsidie van de provincie, de Nationaal Coördinator Groningen en geld uit de gemeentekas.

De eigenaar van de fabriek is al akkoord. Nu moet ook nog de gemeenteraad groen licht geven voor het plan.