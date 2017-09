'Defensie had dood Groningse Mali-militairen kunnen voorkomen'

Defensie wist dat de mortiergranaat die de Groninger militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld fataal werd in Mali niet deugde. Dat zegt defensievakbond VBM.

Jean Debie, voorzitter van VBM zegt tegenover RTL Nieuws dat het ongeluk niet zou zijn gebeurd als defensie de eigen veiligheidsprocedures had gevolgd.

Mortieroefening

Hoving en Roggeveld kwamen in de zomer van 2016 in Mali om bij een schietoefening. Er werd geoefend met het afschieten van draagbare mortiergranaten.

'Afkeuren'

Debie zegt dat de partij mortiergranaten in Veenhuizen is gekeurd met als advies: ze zijn te gevaarlijk om te gebruiken. Eerder dit jaar meldden bronnen al aan RTV Noord dat een fout in het ontstekingsmechanisme ten grondslag lag aan het ongeluk.

'Rapport bewust genegeerd'

Volgens de voorzitter van de bond heeft defensie het rapport van de keurmeester 'bewust genegeerd'. 'Dat deze mensen om het leven zijn gekomen, was niet nodig geweest.'

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid komt donderdag met de conclusies van het onderzoek naar de dood van Hoving en Roggeveld.

