Raad akkoord met aanpak binnenstad, maar argwaan over 42 miljoen blijft

Een meerderheid van de Groninger gemeenteraad heeft ingestemd met een pakket aan maatregelen om de binnenstad aan te pakken. Toch blijft het extra bedrag van 42 miljoen euro boven de aanpak rondzweven.

Binnenstad gaat veranderen

De binnenstad van Groningen gaat de komende tijd flink op de schop. Als alle ambities werkelijkheid worden komt er een schoonheidsingreep van ruim 69 miljoen euro. Het basispakket aan maatregelen, zoals de aanpak van de Astraat, Brugstraat en Munnekeholm, bestaat uit 27 miljoen euro. In eerste instantie lagen die kosten 4,3 miljoen euro lager. Er is door het gemeentebestuur ook een lijst van extra plannen. Dat lijstje heeft een totaalwaarde van 42 miljoen euro.

'Geen blanco cheque van 42 miljoen euro'

SP, CDA, ChristenUnie, Student en Stad en de Stadspartij zien het echter niet zitten om akkoord te gaan met een 'blanco cheque' van 42 miljoen euro. 'We hebben het over veel geld', zegt Inge Jongman (ChristenUnie). 'Wij willen duidelijk laten uitdiepen waarom iets moet gebeuren. We willen daarom meer inzicht krijgen in de zaken die we in de toekomst uitgeven.'

Raad beslist

Verantwoordelijk wethouder Van Keulen (VVD) benadrukte dat er geen aanvraag ligt voor 42 miljoen euro. 'Wij komen steeds bij u terug met projectvoorstellen. U zit volledig aan het stuur.'

Het plan om een exactere uiteenzetting van die 42 miljoen euro te krijgen, kreeg echter geen bijval van een politieke meerderheid. Aan het einde van dit jaar komt het gemeentebestuur met een concreter financieel plaatje.

