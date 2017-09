Bouw bed-bad-broodopvang ligt stil na 'signalen' over bouwbedrijf

Er is nog steeds niet begonnen met de bouw van een nieuw onderkomen voor afgewezen asielzoekers in Groningen. De gemeente heeft twijfels gekregen over de handel en wandel van het bouwbedrijf: Ecovario uit Emmen.

'We hebben signalen gekregen waardoor we gaan bekijken of we überhaupt wel verder met dit bedrijf in zee willen gaan', zegt wethouder Ton Schoor (D66). Veel wil hij niet kwijt over de kwestie. 'We laten het nu eerst onderzoeken.'

Knoop doorhakken

De wethouder verwacht dat binnen twee weken een knoop is doorgehakt over het wel of niet inhuren van het huidige bouwbedrijf.

De beoogde opvang moet achter het voormalige Formule 1-hotel aan de Helsinkiweg komen. Het biedt plek aan driehonderd uitgeprocedeerde asielzoekers.

