Raad maakt keuze, nieuwe raadszaal komt op huidige zolder

De raadszaal van het Groninger stadhuis gaat verhuizen van de begane grond naar de huidige zolder. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten.

De verhuizing gaat hand in hand met een grondige opknapbeurt van het gehele Stadhuis. Het monumentale Stadhuis moet duurzamer gemaakt worden, maar het pand kampt ook met groot achterstallig onderhoud.

Zorgen over monumentale status

Meerdere raadsleden hadden wel vragen over de monumentale status van het pand omdat volgens de laatste plannen het dak van het pand omhoog wordt gehaald. Burgemeester Peter den Oudsten stelde die mensen gerust door te garanderen dat de monumentenstatus in het oog wordt gehouden bij de verbouwing. 'Wij zouden gek zijn om de monumentale status aan te tasten. Dat zal nooit gebeuren. Men zal het ook nooit toestaan.'

Er was meer keus

De raadsleden hadden ook de keus om de raadszaal op de huidige plek te verbouwen. Die variant zou 14,1 miljoen euro kosten. De zaal verplaatsen naar de zolder kost 15,5 miljoen euro. Voor die laatste variant is dus gekozen. De fractiekamers van de politieke partijen bevinden zich nu nog op de zolder.

Overigens is de 15,5 miljoen euro niet alleen voor de verhuizing van de Raadszaal. Het gehele Stadhuis wordt van dat budget grondig aangepakt. De nieuwe raadszaal is dus onderdeel van dat kostenplaatje.

Niet iedereen is voorstander

Niet alle partijen zien het zitten om ruim vijftien miljoen euro uit te geven aan de verbouwing. SP en CDA wilden stukken minder investeren, namelijk zeven tot acht miljoen. Voor dat geld zou enkel het strikt noodzakelijke worden aangepakt. De raadszaal zou dan ook intact blijven. Alhoewel er wel zes extra stoelen in de raad bijgeplaatst zouden worden omdat er zes extra raadsleden in de gemeenteraad komen omdat Groningen meer dan 200.000 inwoners heeft.

'Wij investeren liever in Stadjers dan in het Stadhuis', aldus Jimmy Dijk (SP). Volgens die partij hoef je geen extra miljoenen om 'slechts wat extra stoeltjes bij te plaatsen'. Volgens Max Blom (VVD) is die aanpak een 'IKEA-variant.'

Burgemeester Den Oudsten verwacht dat de eerste onderhoudswerkzaamheden op z'n vroegst in 2019 starten.

