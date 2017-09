Abbingh start EK-kwalificatie met klinkende zege

Oranje, met Lois Abbingh in de gelederen, is de EK-kwalificatie gestart met een overtuigende zege. Wit Rusland werd met 33-21 verslagen door de handbalvrouwen.

In het Indoor Sportcentrum in Eindhoven leidde Oranje al met 16-10 bij de rust. Abbingh nam de laatste treffer van de eerste helft voor haar rekening.

EK in Frankrijk

Kosovo is zondag de tweede tegenstander van de Nederlandse vrouwen, die in december bij het laatst gehouden EK als tweede eindigden.

Hongarije is het vierde land in de kwalificatiepoule van Nederland. De beste twee landen kwalificeren zich voor de Europese eindstrijd, die van 30 november tot en met 16 december 2018 in Frankrijk plaatsvindt.

Lees ook:

- Lois Abbingh scheurde enkelbanden in cruciale fase van competitie

- Lois Abbingh is net geen Europees kampioen met handbalsters