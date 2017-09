Nieuwe fractievoorzitter Toekomst voor Marum

Pascal van Dijken is officieel de nieuwe voorman van de partij Toekomst voor Marum. Hij vervangt Kornelis Jansma, die door een verhuizing moest stoppen in de Marumer politiek.

Verhuizing naar Tolbert

Jansma is afgelopen maand verhuisd naar Tolbert, dat valt onder de gemeente Leek. Dat betekent automatisch een einde van zijn politieke carrière in Marum. De wet zegt dat een politicus moet wonen in de gemeente waar hij of zij de politiek bedrijft.

Nu is het zo dat de gemeente Leek vanaf 1 januari 2019 hoort tot de gemeente Westerkwartier. En dus kijkt Jansma al voorzichtig uit naar die tijd: 'Natuurlijk zijn er gesprekken gaande over een Westerkwartierperiode, maar dat is nog niet concreet.'

Op de vraag of Jansma een vervolg van zijn politieke carrière durft uit te sluiten is het antwoord duidelijk: 'Als politicus sluit je nooit iets uit volgens mij.'

Pascal van Dijken

Over het eventuele vervolg van de carrière van Jansma is het nog gissen, wat wel als een paal boven water staat is de aanstelling van Pascal van Dijken. Hij is beëdigd als nieuwe fractievoorzitter van de partij Toekomst voor Marum.

'Ik hoop dat je voldoende van mij gaat merken. In eerste instantie zal het wat rustig blijven, maar als het nodig is ga ik er met gestrekt been in', zegt de nieuwe voorman van de partij.

