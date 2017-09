Shirtje Neymar is het enige hoogtepunt voor Robben

Voor Arjen Robben was het woensdagavond een avond om snel te vergeten in de Champions League. Hij ging met Bayern München roemloos onderuit op bezoek bij Paris Saint-Germain: 3-0.

Robben begon op de bank en zag de miljoenenploeg uit Parijs al na anderhalve minuut op voorsprong komen. De eindstand stond al op het scorebord, toen de Bedumer na 69 minuten inviel.

99 keer Champions League

Het betekende zijn 99ste wedstrijd in de Champions League. Clarence Seedorf is de enige Nederlander die vaker zijn opwachting in het toernooi der grootmachten maakte: 125 keer.

Shirtje van Neymar

'Ze hebben een paar euro's meer uitgegeven dan wij. Maar geld maakt geen doelpunten', zei Robben de dag voor de wedstrijd.

Uiteindelijk moest hij toch zijn meerdere erkennen in onder andere de voor 222 miljoen aangekochte Neymar. Een schrale troost: Robben ruilde na afloop wél zijn shirtje met de Braziliaanse aanvaller.

Tripje naar Glasgow

Bayern staat tweede in groep B van de Champions League met drie punten uit twee wedstrijden. Over drie weken wacht de uitwedstrijd tegen de Schotse landskampioen Celtic.