Ervaringsdeskundige uit Woltersum doet verhaal op Overstroomik.nl

(Foto: Archief (Carolien Wagenmakers))

'Ik was absoluut niet op voorbereid op een dijkdoorbraak.' Carolien Nijland uit Woltersum vertelt op de website Overstroomik.nl over haar belevenissen in januari 2012. Woltersum ontsnapte toen aan een watersnoodramp.

'Ervaringsdeskundigen' Op Overstroomik.nl kun je je postcode invoeren en bekijken hoe hoog het water bij jou kan komen. De site laat ook de gevolgen zien van grote overstromingen door een doorbraak van de (primaire) keringen (bijvoorbeeld de dijken) langs de zee en de grote rivieren. Verder staan er verhalen op van 'ervaringsdeskundigen', zoals Carolien. Niet veilig 'De avond ervoor was er bijna een dijkdoorbraak in Tolbert en toen heb ik met mijn kinderen nog YouTube-filmpjes bekeken en bedacht hoe erg het wel niet zou zijn als de dijk door zou breken. Die nacht ontdekte ik dat ik zelf eigenlijk ook niet veilig woon en dat het bij ons ook kan gebeuren', vertelt de Groningse. Twitter en RTV Noord Carolien heeft vier kinderen. Haar zoon is meervoudig gehandicapt. Ze heeft geen speciaal noodpakket in huis, maar ze is nu wel voorbereid. 'Eigenlijk heb ik alle dingen die in het noodpakket horen te zitten wel in huis. Het ligt niet allemaal bij elkaar, maar het is er zeker. Medicijnen en luiers zijn bijvoorbeeld heel belangrijk voor mijn zoon. Daar kan ik echt niet zonder. En mijn belangrijkste nieuwsbronnen zijn Twitter en RTV Noord. Gelukkig heb ik die met mijn mobiele telefoon altijd bij de hand.' Website De website Overstroomik.nl is een initiatief van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Veiligheidsregio's, de Waterschappen en het Deltaprogramma. Lees ook: - Noodevacuatie Woltersum en omgeving

