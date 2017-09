Lopend Vuur: Stop met het zoeken naar gas

In de Noordzee is zo'n 20 kilometer boven Schiermonnikoog een gasveld ontdekt. Volgens het bedrijvenconsortium dat de boring uitvoert, gaat het om een 'commercieel interessant' gasveld. Het gasveld strekt zich uit tot onder Duitse wateren.

Het duurt nog zeker vier tot vijf jaar voordat er met de winning kan worden begonnen. Bij de hoeveelheid gas zou het gaan om zeker 60 miljard kubieke meter.

Voor ons energieverbruik zijn we nog steeds deels afhankelijk van fossiele brandstoffen. Maar na de aardbevingen in Groningen kijken veel mensen toch met een scheef oog naar gaswinning. En er wordt hard gewerkt aan alternatieven als zonne- en windenergie.

Hoe denk jij er over? Moeten we blijven zoek naar nieuwe gasvelden of ons juist richten op alternatieven?



