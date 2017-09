Defensie schoot ernstig tekort na dodelijk mortierongeluk

Defensie is 'ernstig tekort geschoten' in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen in Mali, waar twee Groninger militairen omkwamen door een ongeluk tijdens een oefening met een mortier.

Zowel de veiligheid van de granaten als de medische gezondheidszorg was niet op orde. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeert dit in het rapport over het ongeluk, waarbij een derde militair ernstig gewond raakte.

Zwakke plekken in ontwerp

De militairen Henry Hoving (29) uit Winschoten en Kevin Roggeveld (24) uit Groningen kwamen vorig jaar om tijdens een oefening met een 60 mm-mortier toen een granaat ontplofte. De granaat had volgens de Onderzoeksraad zwakke plekken in het ontwerp.

Tijdsdruk

De projectielen waren in 2006 via het Amerikaanse ministerie onder grote tijdsdruk aangeschaft voor de missie in Afghanistan.

Procedures en controles werden achterwege gelaten omdat Defensie dacht dat het Amerikaanse leger de munitie zelf in gebruik had en de veiligheid had gecontroleerd. Dit terwijl in het koopcontract expliciet stond dat dit niet zo was.

Hoge temperaturen

In Mali werden de granaten opgeslagen in een niet-gekoelde container, waardoor deze aan te hoge temperaturen zijn blootgesteld. Toen de OVV dit jaar naar Mali afreisde om de resterende granaten te onderzoeken, bleken deze er niet meer te zijn. Defensie verklaarde daarna dat de granaten al in het najaar van 2016 waren vernietigd.

'Weinig doortastend op'

In het Togolese hospitaal waar de gewonde militair naartoe was gebracht traden de Togolese artsen volgens de Onderzoeksraad 'weinig doortastend op'. Ook werd geen gestructureerd onderzoek uitgevoerd naar het letsel. Vanuit Defensie ontbrak het aan toezicht op het hospitaal. De twijfels die hierover al waren uitgesproken, vonden volgens de OVV geen gehoor.

Reconstructie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft en reconstructievideo gemaakt van het mortierongeval.



Lees het volledige rapport van de Onderzoeksraad hier.

