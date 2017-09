Bij de Voedselbank wil je het liefst nummer 1 zijn

Onrust donderdagmorgen bij de Voedselbank aan de Ulgersmaweg in Groningen. Sinds kort mogen cliënten pas om kwart voor negen in de rij gaan staan voor een nummertje. Sommige mensen stonden 's morgens om vijf uur al voor de deur.

De regels zijn nu aangepast, omdat er klachten waren over overlast. Mensen zouden zelfs op straat plassen en poepen. Ze mogen nu pas om kwart voor negen komen en de uitgifte van goederen begint rond half elf.

Eén minuut te vroeg

Karin Pijl staat ook in de rij en ze heeft begrip voor het aanpassen van de regels. 'Maar ze zijn doorgeslagen', zegt ze. 'Ik was hier vanmorgen één minuut te vroeg en toen werd ik naar huis gestuurd. Ik krijg nu pas om tien uur mijn nummertje.'

Luxe producten

Pijl legt uit waarom de cliënten van de Voedselbank zo graag als eerste een nummertje willen. 'Je krijgt altijd genoeg te eten mee, maar als je vroeg bent kun je kiezen uit luxe producten. Dan ligt er bijvoorbeeld maandverband of kaas of shampoo. Rond Kerst staan bijvoorbeeld kleine cadeautjes in de kast. Als je nummer twintig in de rij bent, zijn de cadeautjes op.'

Plannen

Pijl begrijpt dat er iets moet gebeuren aan de overlast. 'Maar ik kan niet op de minuut af plannen hoe laat ik hier ben. Dan moet ik een paar honderd meter verderop gaan staan en zorgen dat ik precies om kwart voor negen hier ben.'

Lang wachten

Doordat Pijl donderdagmorgen is weggestuurd, heeft ze pas om tien uur een nummertje gekregen. 'Ik zit nu achter in de veertig. Nummer één mag rond half elf een rondje door de winkel gaan maken. Ik ben dus pas ergens in de middag thuis.'

