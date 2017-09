Man vrijgesproken van straatroof en overval na knip- en plakwerk

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

De 24-jarige man uit Ter Apel die werd verdacht van een overval op een snackbar en een straatroof in zijn woonplaats, is per direct door de rechtbank vrijgesproken.

Er is onvoldoende bewijs voor een veroordeling. Signalement Het komt niet vaak voor dat de rechtbank direct na zitting tot een oordeel komt. In dit geval waren de officier van justitie en de advocaat het samen eens dat er onvoldoende bewijs op tafel lag. De man werd op basis van signalement opgepakt. 'Geef mij alles' De overval en straatroof waren op 12 september 2015. De overvaller dreigde met een wapen en eiste 'geef mij alles'. Hij kreeg niets en rende weer weg. Kort daarop werd een fietser op de Heembadweg in Ter Apel de weg versperd door een man die zijn gezicht afdekte. Ook de fietser werd met een vuurwapen bedreigd. De overvaller riep: 'geef me alles wat je hebt'.

Telefoons afgeluisterd De overvaller was te voet. Daarom gingen de agenten ervan uit dat de man in de buurt moest wonen. Met dit gegeven, gecombineerd met het opgegeven signalement, doorzochten de agenten het politiesysteem. De 24-jarige rolde daar uit. De telefoons van de broer en zus van deze verdachte werden afgeluisterd.

Ogen uitgeknipt Ook knipte een agent de ogen uit een foto van de verdachte en plakte die op de compositietekening. Dit creatief kunstwerk vertoonde volgens de officier 'grote gelijkenissen'. De gedragen kleding en het wapen werden nooit gevonden. De rechtbank vond dat er over de aangeleverde bewijzen teveel discussie was en sprak de man vrij. Lees ook: - Politie krijgt drie tips na gewapende overval Ter Apel

