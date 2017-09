Erfgoedvereniging: 'Gemeente doet aan volksverlakkerij'

De afbeelding van het Stadhuis van Groningen na de geplande verbouwing is 'volksverlakkerij'.

Dat stelt Bond Heemschut Groningen in een tweet.

Schets

Op de schets is het nieuwe Stadhuis in een historische setting geplaatst. Op de achtergrond is bijvoorbeeld de noordwand van de Grote Markt te zien, maar dan zoals die er vroeger uitzag. In plaats van de huidige grote winkelpanden staan er huisjes van vroeger afgebeeld.

Feel good-plaatjes

Gijsbrecht Boekschoten van Bond Heemschut hekelt de afbeelding. 'Het zijn feel good-plaatjes die een positieve sfeer scheppen. Daar ben ik op tegen. De politiek kijkt er ook naar en krijgt er een fijn gevoel bij. Dat is niet zuiver. Volksverlakkerij heb ik dat op twitter genoemd.'

Kleinere panden

Volgens Boekschoten gebeurt dit vaker bij schetsen van nieuwe gebouwen. 'Het is de bedoeling van de ontwerper. Bij veel van die projecten lijken de pandjes ook kleiner dan ze zijn. Dat is bij het hoekpand van de Grote Markt denk ik ook zo. Dat wordt heel groot.'

Verbouwing

Bond Heemschut moet zich nog een mening vormen over de verbouwing van het monumentale stadhuis. Woensdagavond besloot de gemeenteraad dat de raadszaal verhuist van de begane grond naar de zolder. Daarvoor gaat mogelijk het dak omhoog. Bond Heemschut moet zich daar nog over buigen. De organisatie zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed.

