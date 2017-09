Minister: plicht om herhaling dodelijk mortierongeluk te voorkomen

Minister Hennis bezoekt de plek waar twee Apache piloten om het leven zjin gekomen (Foto: Evert Jan Daniels/ANP)

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie noemt het 'onze plicht om herhaling te voorkomen' na de conclusie dat defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van de militairen in Mali.

Hennis zegt ook 'volledige openheid van zaken' te willen bieden aan de nabestaanden en defensiemedewerkers. Veiligheid niet op orde De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceerde donderdag het rapport over het mortierongeluk in Mali vorig jaar, waardoor militairen Henry Hoving (29) uit Winschoten en Kevin Roggeveld (24) uit Groningen om het leven kwamen. Een derde militair raakte zwaargewond. Zowel de veiligheid van de granaten als de medische verzorging waren niet op orde. Aanbevelingen overnemen Hennis laat weten de aanbevelingen van de OVV over te nemen. De zorg voor wapens en munitie moet zo worden verbeterd dat het materiaal geschikt is voor gebruik in de omstandigheden tijdens de missies in het buitenland. Medische zorg Ook moet de acute medische zorg voor militaire missies worden verbeterd. De militair die zwaargewond raakte, kreeg niet de juiste behandeling in het Togolese hospitaal waar hij werd opgevangen.

