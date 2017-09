Ouders omgekomen militair: 'Hier is sprake van dood door schuld'

'Schrijnend' en 'niet te filmen'. Zo noemen de ouders van Henri Hoving de conclusies van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Hun zoon is één van de twee Groninger militairen die vorig jaar omkwamen bij een oefening in Mali.

Volgens het vrijdag verschenen rapport is defensie 'ernstig tekort geschoten' in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen in Mali.

'Dood door schuld'

De gebruikte granaat had volgens de Onderzoeksraad zwakke plekken in het ontwerp. Dit werd Hoving en zijn collega Kevin Roggeveld uit Groningen fataal. 'Daardoor is er sprake van dood door schuld', stellen de ouders van Hoving. 'Dit is alles behalve een bedrijfsongeval. We vinden het ongelooflijk dat defensie het leven van haar eigen militairen op spel zet.'

Openheid van zaken

Ook Minister Jeanine Hennis van Defensie reageerde vrijdag op het kritische rapport. Zij zegt 'volledige openheid van zaken' toe aan de nabestaanden en defensiemedewerkers. Hennis laat weten de aanbevelingen van de OVV over te nemen.

