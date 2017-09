Grote storing Ziggo in omgeving Grijpskerk door beschadigde kabels

Ziggo kampt donderdag met een grote storing in de omgeving van Grijpskerk. Bij werkzaamheden aan een dam raakte een buis met twee glasvezelkabels beschadigd. Daardoor zijn alle Ziggo-diensten uitgevallen.

De problemen duren zeker nog een aantal uur.

Complex

'Het goede nieuws is dat we weten waar het probleem is ontstaan', meldt Ziggo-woordvoerder Hans den Heijer. 'Doordat de buis onder het water doorloopt is het herstel van de kabels een complexe klus. Het heeft onze hoogste prioriteit. We gaan ervan uit dat de storing vandaag verholpen is.'