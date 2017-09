Politiechef Limburg beoogd opvolger Oscar Dros

Gery Veldhuis (Foto: NOS)

Gery Veldhuis (58) is in de race om Oscar Dros op te volgen als chef van de politie Noord-Nederland. Dat bevestigen bronnen tegenover RTV Noord. Veldhuis is nu nog de hoogste baas van de politie in Limburg.

Daarvoor was hij onder meer plaatsvervangend korpschef van de regiopolitie Drenthe en directeur van de rechercheschool. Handtekening Volgens ingewijden staat de benoeming van Veldhuis voor 99 procent vast: 'de ministerraad moet er nog mee instemmen en vervolgens moet de koning zijn handtekening zetten.' Veldhuis is dus de beoogd opvolger van Oscar Dros die per 1 september politiechef van de Eenheid Oost-Nederland is. Gesprekken De voorzitter van de ondernemingsraad Noord-Nederland bevestigt dat er gesprekken worden gevoerd met een kandidaat. 'Maar ik ga verder niet in op namen', zegt Edwin Jongedijk. 'In mijn positie kan dat niet, bovendien loopt de procedure nog.' Carousel 'Er is momenteel een carousel gaande onder politiechefs', zegt politiewoordvoerder Marleen Draisma van de Eenheid Limburg. 'Dat is ook geen geheim. Maar ik kan niets zeggen over de positie van onze chef en dat kan Gery Veldhuis ook niet. Dergelijke benoemingen vinden nu eenmaal bij koninklijk besluit plaats.' Lees ook:

