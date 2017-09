Serie met Marcel Hensema genomineerd voor Emmy Award

(Foto: Netflix)

De miniserie Tokyo Trial met Marcel Hensema in de hoofdrol maakt kans op een Emmy Award. De Engelstalige miniserie van regisseur Pieter Verhoeff gaat over juristen die een oordeel moeten vellen over Japanse oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Winschoter Hensema speelt de rol van de Nederlandse rechter Bert Röling (1906-1985). Deze worstelde met zijn taak bij het tribunaal. De uitspraken van de rechters zijn vooral in Japan nog steeds omstreden. Critici zegen dat van een eerlijk oordeel geen sprake kon zijn omdat de winnaars van de Tweede Wereldoorlog het proces stuurden. Bioscoop De International Academy of Television Arts & Science kent de Emmy's toe op op 20 november. De bioscoopversie van de Netflix-serie Tokyo Trial beleefde eerder deze week de première op het Nederlands Film Festival en is vanaf 14 december in de Nederlandse bioscopen te zien. Lees ook:

- 'Ik heb goeie hoop op een keten die Winschoten niet heeft'

- 'Groningen is altijd weer een beetje thuiskomen' voor Marcel Hensema

- Marcel Hensema wint Gouden Kalf