'Wij willen geen overlast; straks moeten we de Voedselbank nog sluiten'

'Mensen die voor openingstijd bij de Voedselbank staan, krijgen pas in de tweede ronde eten.' Dat zegt voorzitter Ulfert Molenhuis van de Voedselbank Groningen. Hij reageert op klachten, die donderdagmorgen te horen waren in de rij voor de Voedselbank aan de Ulgersmaweg in de stad.

'We willen ontmoedigen dat cliënten hier voor openingstijd komen. Dit zorgt voor overlast in de buurt en dat willen we tegengaan. Straks moeten we de tent sluiten', vertelt Molenhuis.

Op het verhaal dat wachtende mensen hun behoefte op straat doen, reageert Molenhuis: 'Dat mensen dat doen kan niet door de beugel. We hebben klachten gehad van omwonenden en de bedrijven dat er te veel overlast is.'

'Vroeg komen is zinloos'

Molenhuis vertelt dat het geen zin heeft om vroeg te komen. 'Iedereen krijgt hetzelfde eten. Ook de luxe producten proberen we zo gelijk mogelijk te verdelen. Maar als we tien stukken kaas hebben, kunnen we natuurlijk geen 120 mensen voorzien van kaas. Maar het is niet zo dat de nummers één, twee en drie dan die kaas krijgen', vertelt Molenhuis.

Hij vindt dat mensen niet in de buurt moeten gaan wachten totdat de Voedselbank open gaat. Cliënten moeten volgens hem een bezoek beter plannen. Een ander uitgiftesysteem is volgens Molenhuis niet mogelijk. 'Op deze manier krijgt iedereen evenveel producten'.

