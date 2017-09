OM eist werkstraf voor seks met 'te jonge vriendin'

Een 26-jarige Stadjer hangt een werkstraf van 120 uur boven het hoofd, omdat hij seks heeft gehad met een vijftienjarig meisje.

De officier van justitie vindt dat er sprake is van ontucht.

Relatie

De man had in september van vorig jaar een kortdurende relatie met het meisje. Ze kwam bij hem slapen.

Ze zei tegen haar moeder dat ze bij een vriendin sliep. De moeder kwam erachter dat haar dochter elders logeerde en stapte naar de politie.

Klacht

De Stadjer is eerder veroordeeld voor onder meer verboden wapenbezit. Hij werd met veel vertoon aangehouden. Hierover loopt nog een klacht, zei de advocaat.

De officier hield er in zijn eis rekening mee dat het meisje bijna zestien was en beiden destijds een relatie hadden. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.