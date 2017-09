Vijftienduizend kippen alsnog geruimd: 'Dit gaat je niet in de koude kleren zitten'

Pluimveehouders Harry en Susanne Migchels uit Ontswedde hebben alsnog vijftienduizend kippen laten ruimen, omdat ze besmet waren met het illegale luizenmiddel friponil.

Rui

Het gaat om vijftienduizend biologische leghennen. De 23.500 scharrelhennen in een andere stal op het bedrijf zijn er nog wel. Migchels en zijn vrouw hopen deze kippen door de rui 'schoon' te krijgen. Daarbij krijgen de kippen onder meer een sterk gereduceerde hoeveelheid voer, waardoor het friponil uit het lichaamsvet moet verdwijnen.

Groen licht

'Binnen een paar weken moet blijken of we de eieren van deze dieren weer mogen verkopen', zegt Migchels. Het groene licht moet komen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die de eieren onderzoekt.

'Niet in de koude kleren

Volgens Harry Migchels zijn de biologische kippen wel geruimd, omdat in die stal hogere concentraties fipronil waren gevonden. 'We kunnen er niet op gokken dat het door de rui goed zou komen met deze hennen', zegt hij. 'Maar het laten ruimen van deze dieren gaat je niet in de koude kleren zitten.'

Schade

Migchels schat de schade die hij lijdt door de eiercrisis op ruim tweehonderdduizend euro. 'En dan heb ik het nog niet over de kosten voor de aanschaf van nieuwe leghennen.'

Vernietigen

Zijn plaatsgenoot en collega Erik Zuidema lijkt iets beter door de eiercrisis te rollen, al heeft hij vele honderdduizenden eieren moeten laten vernietigen. Hij heeft zijn 95.000 leghennen in de rui gehad; inmiddels zijn ze weer aan de leg. De eieren mag hij nog niet verkopen. 'Ik hoop volgende week dinsdag uitsluitsel te krijgen van de NVWA.'

Verklikkerkippen

Pluimveehouder Hans Wilting uit Stadskanaal besloot in augustus al 45.000 vrije-uitloopkippen in één van zijn stallen te laten ruimen. De 45.000 hennen in de tweede stal bleken niet besmet en konden blijven. De besmette stal is inmiddels schoongemaakt en er loopt een klein aantal 'verklikkerkippen' rond. De eieren van deze kippen worden over drie tot vier weken door de NVWA gekeurd. Als ze schoon genoeg zijn, kan er half oktober weer een nieuw koppel hennen in de stal.

