Martini Ziekenhuis sluit opnieuw meerjarencontract met zorgverzekeraar

Na Menzis heeft het Martini Ziekenhuis in Groningen nu ook een meerjarencontract gesloten met verzekeraar Zilveren Kruis.

In het contract staat dat het ziekenhuis verder mag groeien op de acht expertisegebieden, zoals het brandwondencentrum en de vier grote kankersoorten (borst-, long-, darm- en prostaatkanker). Hier zijn wel kwaliteitscriteria aan verbonden, waaraan het Martini moet voldoen.

Meest geschikte medicijn

Verder zegt de verzekeraar toe dure medicijnen te vergoeden. Bestuursvoorzitter Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis: 'Zodat elke patiënt dat geneesmiddel kan krijgen dat het meest geschikt is voor zijn situatie.' Tot nog toe moest het ziekenhuis achteraf de hand ophouden om de geneesmiddelen alsnog vergoed te krijgen.

Goed voor Martini

Volgens Feenstra is zo'n meerjarencontract goed voor het ziekenhuis. 'Voorheen moesten we elk jaar met elke verzekeraar rond de tafel en onder grote tijdsdruk tot een overeenkomst komen. Nu hebben we de tijd genomen om onze gezamenlijke doelstellingen te formuleren en te komen tot een financieringsmodel.'

Niet alles vastgelegd

Over de hoeveelheid basiszorg die het ziekenhuis mag leveren moet wel elk jaar opnieuw worden onderhandeld met Zilveren Kruis, omdat die hoeveelheden moeilijk in te schatten zijn. Aan de ene kant komt er bijvoorbeeld meer zorg vanuit het UMCG naar het Martini, omdat het universitair medisch centrum basiszorg afstoot. Aan de andere kant nemen huisartsen juist meer zorg over.

Het contract met Zilveren Kruis heeft een levensduur van vier jaar. Onder Menzis en Zilveren Kruis samen valt tweederde van de patiënten van het ziekenhuis.