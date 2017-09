Rust in Vondelflat teruggekeerd na maaltijdrel; keuken mogelijk weer open

De bewoners van de Vondelflat in Groningen proberen een cateraar te vinden die het restaurant in de flat wil heropenen. Daarnaast blijft het voor bewoners mogelijk om bij andere cateraars een maaltijd te kopen.

Dat is de uitkomst van gesprekken over de maaltijdkeuze tussen bewoners, de directie van Stichting De Vondel en de eigenaar Vastgoed Groningen.

Maaltijdrel

Deze zomer kwam een einde aan de maaltijdrel tussen enkele bewoners en de directie. De bewoners vonden de maaltijden van vaste cateraar ZINN niet lekker en kochten zelf hun avondeten bij cateraar De Jacobijn. De directie wilde dit niet en daagde twee bewoners voor de rechter. Een bemiddelingspoging van de gemeente leidde uiteindelijk tot de uitkomst dat bewoners zelf mogen bepalen wat ze eten.

Keuken open

Over de invulling wordt nu verder nagedacht. De bewonersvereniging heeft het liefst dat de keuken van de flat zelf weer open gaat. Die werd in de loop van 2016 gesloten uit bezuinigingsoverwegingen. Voorzitter Jan Nollen: 'We gaan enkele cateraars uitnodigen voor een gesprek.'

Iedereen welkom

De bedoeling is dat alle bewoners hun maaltijd in het restaurant mogen opeten, ook als ze het bij een andere cateraar hebben gekocht. 'Eten is een sociaal gebeuren. We willen iedereen de kans geven om gezamenlijk een maaltijd te nuttigen.'

Patatje aan de bar

Vraag is of het dan uit kan voor cateraar om het restaurant te runnen. Daar is volgens Nollen nu nog geen antwoord op te geven, al is hij positief gestemd. 'Er komen ook jongere bewoners te wonen in de flat, 30-plussers. Het idee is dat de cateraar echt een restaurant kan vestigen, met een bar waar je 's avonds gezellig wat kan drinken. Misschien met een patatje erbij. We zien sociale voordelen omdat er ook jeugd is.'

