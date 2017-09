Arjen Lubach tweemaal genomineerd voor Televizier-Ring

(Foto: Merlijn Doomernik)

Presentator Arjen Lubach kan tijdens het Televizier-gala tweemaal in de prijzen vallen. Hij is genomineerd voor een Zilveren Televizier-Ster in de categorie beste presentator en zijn programma Zondag met Lubach maakt kans op de Gouden Televizier-Ring.