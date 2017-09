Universiteitsraad overweegt referendum over Chinaplannen

De Universiteitsraad (U-raad) van de Rijksuniversiteit Groningen overweegt een referendum te houden over de plannen voor een campus in China.

Eind augustus zou de U-raad stemmen over de plannen, maar het bestuur van de universiteit trok de aanvraag in toen bleek dat er geen meerderheid voor zou zijn. De personeelsfractie en Lijst Calimero gaven vooraf al aan tegen te zullen stemmen. De plannen zijn volgens de twee partijen onvoldoende onderbouwd.

Referendum

Afgesproken werd dat de aanvraag voor een campus in Yantai herschreven zou worden, zodat de U-raad in oktober alsnog kon oordelen. Maar de raad, met daarin vertegenwoordigers van studenten en personeel, blijft worstelen met de kwestie. De Wetenschapsfractie stelde daarom voor een raadplegend referendum te houden. Fractievoorzitter Nicolai Petkov: 'Het is de enige manier om een einde te maken aan speculaties. We weten nu niet wat de meerderheid wil.'

Haken en ogen

Voorzitter Bart Beijer van de Personeelsfractie herkent zich in die overweging. 'Het idee is erachter komen of er groot draagvlak is. Nu weet je het alleen van degenen die je hoort.' Toch ziet hij ook haken en ogen. Want wat doe je met een uitkomst als er bijvoorbeeld zeventig procent voor is, maar ook dertig tegen? 'We gaan kijken of we één of twee vragen kunnen opstellen.'

De fracties van de U-raad zitten volgende week om tafel om verder te praten over een mogelijk referendum. Volgens een woordvoeder van het College van Bestuur van de RUG is het streven nog altijd om in oktober met de herziene aanvraag naar de U-raad te komen. Die zou dan op 12 oktober voor het eerst worden besproken.