Slachtoffer van lawine in Zuid-Duitsland is Groninger

(Foto: familie van Chris Hut)

De 24-jarige Nederlander die eind vorige week om het leven kwam bij een lawine in het Duitse Schönau am Königssee, is Chris Hut uit Groningen.

Hij viel meters naar beneden, kwam met zijn hoofd op de rotsen terecht en overleed ter plekke. In shock Hut was aan het wandelen met drie familieleden, onder wie zijn moeder. Deze drie bleven ongedeerd. Ze konden pas twee uur later de hulpdiensten bellen, omdat ze geen bereik hadden op de plek van het ongeluk. De drie zijn uiteindelijk opgehaald door reddingshelikopters. Ze waren licht onderkoeld en in shock. 'Tragisch ongeval' Volgens de lokale politie waren de Nederlanders goed uitgerust en hebben ze zich niet onverantwoord gedragen. Hut is het slachtoffer van een tragisch ongeval, aldus politiewoordvoerder Jörg Fegg tegen de Bayerischen Rundfunk. Chris Hut was een net afgestudeerde Psychologie-student. Hij was lid van studievereniging VIP, de vereniging voor psychologiestudenten aan de RUG. Die heeft deze week alle activiteiten opgeschort.