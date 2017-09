Zou je er graag wel eens een dagje op uit willen? Of gewoon eens even willen kletsen met iemand? Maar met wie dan? En hoe kom ik met die mensen in contact?

RTV Noord begint vandaag met de Facebookgroep Gezocht: vrienden in Groningen . Mensen die zich aanmelden kunnen via de pagina contact zoeken met anderen.

Geen dating

Het is geen datingsite. Bedoeling is dat mensen in de groep zelf anderen benaderen om eens bij elkaar te komen.Voor een babbeltje, of een uitje. Een moderator van RTV Noord houdt in de gaten of mensen zich in de groep aan de spelregels houden. Het is geen volledig openbare groep, want de groep is alleen bedoeld voor mensen die met anderen in contact willen komen.

Kletsen

Stephanie Nijssen van onze Facebook-redactie: 'De groep is opgericht voor mensen die wel eens willen kletsen met iemand of ergens naartoe willen maar eigenlijk niemand hebben om dat mee te doen. Wanneer je je aanmeldt krijg je drie eenvoudige, korte vragen. Wanneer je die beantwoordt word je toegelaten tot de groep en kun je meekletsen of zelf een oproepje plaatsen.'

Schamen

Verslaggever Beppie van der Sluis is zelf al een paar keer met mensen op stap geweest . 'Mannen en vrouwen, jong en oud, hadden aangegeven dat ze er graag eens op uit wilden. Mensen geven niet snel toe dat ze soms eenzaam zijn, ze schamen zich en willen geen last zijn. Maar ze zijn er wel degelijk. Ik hoop dat we op deze manier mensen aan elkaar kunnen koppelen.'