CDA over Mali-rapport: 'Verantwoordelijken mogen hier niet mee wegkomen'

'De mensen die hier verantwoordelijk voor zijn mogen er niet mee wegkomen.' Dat zegt Raymond Knops, Defensie-woordvoerder van het CDA als reactie op het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de dood van twee Groningse militairen in Mali.

De partij wil zo snel mogelijk in debat met minister Jeanine Hennis-Plasschaert.

Naadje van de kous

'Dit rapport is glashelder, maar roept ook een aantal vragen op. Daar moet de minister antwoord op geven. Wat mij ook steekt, is dat er op verschillende plekken in de organisatie mensen zijn geweest die niet gedaan hebben wat ze moesten doen en geen verantwoordelijkheid hebben genomen. Met deze vreselijke afloop. Wat dat betreft wil ik het naadje van de kous weten, zodat we absoluut weten dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.'

Minister verantwoordelijk

De vraag of de minister door dit schandaal moet aftreden, komt voor Knops nog te vroeg. Daarvoor wil hij eerst het debat afwachten.

'De minister is altijd politiek verantwoordelijk, ook al speelde dit voor een groot deel in de periode dat ze nog geen minister was. Ik wil een goed debat om te horen wat er fout is gegaan, welke lessen we kunnen leren en, heel belangrijk, dat de mensen die er verantwoordelijk voor zijn er niet mee wegkomen.'

Minister Hennis-Plasschaert heeft donderdag toegezegd 'volledige openheid van zaken te willen bieden aan nabestaanden en defensiemedewerkers.'

We sturen mensen naar gevaarlijke gebieden. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat wij ze uitrusten met goed materieel Raymond Knops (CDA)- Woordvoerder Defensie

Bezuinigingen

Knops is ruim tien jaar actief als Kamerlid en zag het defensiebudget jaar na jaar krimpen. Ondanks die bezuinigingen zou de kwaliteit van het materieel gewaarborgd moeten zijn, vindt hij.

'We sturen mensen naar gevaarlijke gebieden. Ze weten dat er risico's aan kleven, maar moeten erop kunnen vertrouwen dat wij ze uitrusten met goed materieel. Als er signalen zijn dat iets niet deugt en daar vervolgens niets mee wordt gedaan, dan is dat buitengewoon kwalijk. Daarmee hebben ze collega's in een situatie gebracht die uiteindelijk hun leven heeft gekost. Dat is onacceptabel.'

