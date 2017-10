Pakketsorteerders weer straat op tegen PostNL

De pakketsorteerders en de FNV gaan maandagavond opnieuw actie voeren tegen PostNL. Ze zijn nog steeds ontevreden over de werkwijze van het postbedrijf.

Veel onzekerheid

Zo'n veertig sorteerders verliezen hun baan, omdat de gemeente Hoogezand-Sappemeer stopt met de avondploeg. Dat was onderdeel van het re-integratietraject van de medewerkers.

Uitzendbureau Young Capital neemt de avonddienst over, maar kan niet garanderen dat de medewerkers hun baan behouden. Zij konden solliciteren op hun 'eigen baan' en hebben ondertussen een sollicitatiegesprek gehad. Vooralsnog heeft geen van hen gehoord of zij wel of niet zijn aangenomen.

Filmpje laten zien

Tijdens de actie komen de FNV en pakketsorteerders opnieuw bijeen om te protesteren tegen tegen PostNL. Wilma Nieveen van de FNV: 'Wij willen vanavond een kort filmpje laten zien over hoe PostNL met zijn medewerkers om gaat. Dat gaan wij proberen ergens op te projecteren.'

Voorstel FNV

De inzet van de FNV blijft hetzelfde: 'Neem deze mensen gewoon in dienst en betaal een normaal loon.'

