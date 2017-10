Stadskanaal hoopt op provinciale miljoenen voor centrumplan

Vorig jaar viel Stadskanaal nog buiten de boot, dit jaar hoopt het gemeentebestuur wél aanspraak te maken om de miljoenen van de provincie om het winkelcentrum aan te pakken.

De gemeente heeft daarvoor een plan opgesteld, waarbij het zelf 4,2 miljoen euro op tafel wil leggen. Met pakweg 1,8 miljoen van de provincie en een miljoen van vastgoedeigenaren moet het totale plan kunnen worden gefinancierd.

Van goed naar uitmuntend

Vorig jaar stokte dat nog, toen de provincie koos voor andere projecten op het gebied van leefbaarheid, dit jaar moet herhaling van die teleurstelling voorkomen worden.

'Van de provincie kregen we de feedback dat ons plan toen goed was', zegt wethouder Peter Gelling. 'Van goed hebben we nu uitmuntend gemaakt. Dat gaat er hopelijk voor zorgen dat de provincie dit keer wél voor ons kiest. Zekerheid heb ik daarover niet, wel goede hoop.'

Compacter

Het plan waar Gelling aan refereert, lijkt op de werkwijze die eerder in het koopcentrum van Winschoten is toegepast: het uitgestrekte winkelcentrum moet compacter worden gemaakt, de gemeente wil met winkeleigenaren in het buitengebied afspraken maken om ze op termijn naar het centrum te laten verkassen. Maar daar is geld voor nodig.

Want de leegstandsproblematiek is groot. 'Onze winkelleegstand in ons koopcentrum is opgelopen naar bijna 27 procent', schetst Gelling de situatie. 'Dat is erg veel. Of er hier te lang niets is gebeurd? Dat wil ik niet zeggen, maar verschillende factoren hebben voor die leegstand gezorgd.'

Tij keren

De recessie, verandering van koopgedrag en het online shoppen noemt Gelling als voornaamste oorzaken. De opgave is groot, maar de Knoalster wethouder heeft er vertrouwen in dat met de provinciale miljoenen het tij gekeerd kan worden.

'Absoluut', zegt hij. 'Stadskanaal heeft nog altijd die regionale functie en heeft misschien wel meer potentie dan een centrum als Winschoten. Maar er moet wel wat gebeuren.'

