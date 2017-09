Rondje Groningen: FC Groningen vaagt Atletico Madrid weg

Wat zijn de leukste en opmerkelijkste berichten vandaag uit Stad en Ommeland? Elke werkdag om 21.00 uur zet RTV Noord ze op rij in Rondje Groningen.

1. De kerstdagen komen eraan!

De pepernoten en de marsepeinen varkentjes liggen alweer in de supermarkt, grote winkelketens tuigen hun kerstafdeling weer op en af en toe is al een kerstliedje te horen op de radio. Het is eind september, maar het seizoen is weer begonnen!, concludeert ook kerstwinkel Royal Christmas in Winschoten.



2. Die goeie ouwe tijd...

Europees voetbal is momenteel geen issue voor FC Groningen. Des te mooier om terug te blikken op glorietijden, vond ook het officiële twitteraccount van FC Groningen. Vandaag is het namelijk exact 34 jaar geleden dat Atletico Madrid met 3-0 verslagen werd in het Oosterpark.



3. Wat wordt het?

Wordt dit de naam van de nieuwe gemeente als Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn gefuseerd? Hans Warink, raadslid van Loppersum Vooruit, neemt alvast een voorschot.



4. Waar ken ik dat van?

Toen de eerste nieuwe compacte pendelbus zich onlangs in het centrum van Groningen meldde, was wethouder Paul de Rook daar ook bij aanwezig. De beelden die daarvan gemaakt waren, deden Stand van Stad-talkshowhost Bram Douwes sterk aan iets anders denken...



5. Fietsen, fietsen, fietsen

Tjerk Bos is een fervent fietser. Hij deelt zijn fietsroutes op het web, zodat we virtueel met hem kunnen meefietsen. Tjerk heeft een voorliefde voor Noord-Groningen en heeft weer een paar nieuwe filmpjes toegevoegd:



6. Muzikale Okke

Als je Okke Punt heet word je rechtsback bij Cambuur, óf je doet iets literairs, óf je gaat de muziek in. Okke Punt heeft voor dat laatste gekozen. Of het een gelukkige keuze was kan je zelf onderzoeken, want samen met 39 andere acts doet Okke mee aan de Popronde Groningen. De hele line-up en de plekken waar ze gaan optreden vind je in de Gezinsbode

7. Let op!

Navigatie-apparatuur is roofgoed, waarschuwt de politie Slochteren. Pas goed op je spullen dus.



8. Triest nieuws bij de buren