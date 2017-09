Robben en co moeten op zoek naar nieuwe trainer

Bayern München heeft trainer Carlo Ancelotti ontslagen. De druppel was de vernedering door Paris Saint-Germain woensdag in de Champions League (3-0). Robben begon op de bank, terwijl hij fit was.

Na de wedstrijd wilde hij in een interview niet antwoorden op de vraag of de ploeg nog achter Ancelotti stond. Ook spelers als Ribery en Müller zouden geen goede relatie met de trainer hebben.

Consequenties

'De prestaties aan het begin van dit seizoen voldoen niet aan onze verwachtingen. De wedstrijd in Parijs heeft duidelijk gemaakt dat er consequenties moeten volgen', zei voorzitter Karl-Heinz Rummenigge over het ontslag van Ancelotti.

Vriend

'In een persoonlijk gesprek hebben we Carlo uitleg gegeven over onze beslissing en we bedanken hem ook voor de samenwerking.' Rummenigge benadrukte dat Ancelotti een vriend van hem is en dat hij deze ontwikkeling betreurt, maar dat het een professionele beslissing is geweest.

Sagnol

Assistent-trainer Willy Sagnol is voorlopig de hoofdverantwoordelijke bij Bayern. 'Ik verwacht nu een positieve wending en de absolute wil om te winnen zodat we ons doel voor dit seizoen alsnog behalen', aldus de Bayern-voorzitter.

Landskampioen

Ancelotti nam het in 2016 over van Josep Guardiola, die naar Manchester City vertrok. In ruim een jaar tijd pakte de Italiaan het landskampioenschap en haalde hij de kwartfinale van de Champions League en de halve finale van de Duitse beker.

